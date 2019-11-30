30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğal gazda, hem üreticiyi hem de milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren iki kritik konu açıklığa kavuştu. BOTAŞ’ın, 1 Aralık doğal gaz satış fiyatı belli oldu. Yıl sonuna kadar zam yok. Sektör, ocak-şubat-mart aylarında da “olağanüstü” bir gelişme yaşanmazsa doğal gaza zam beklemiyor. İkinci başlık, doğal gaz ve elektrik üretimi… BOTAŞ, salı günü doğal gazla elektrik üreten santrallerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.
Toplantıya, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ın başkanlık yapması bekleniyor. BOTAŞ, doğal gazda 2020 yılında izlenecek fiyat politikası hakkında bilgi verecek. Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, toplantının gerek elektrik, gerekse de doğal gaz fiyatları açısından üreticinin önünü görmesine yardımcı olacağını söyledi. Kaynaklar, BOTAŞ’ın özel sektörden gelen 2020 yılı gaz talebi, bu taahhütlerin altında kalan tüketimde uygulanacak yaptırımlar ve cezalar hakkında da bilgi vermesini beklediklerini kaydetti.
SÜRE BUGÜN DOLUYOR
Doğal gaz sektörü hareketli bir dönemden geçiyor. BOTAŞ’ın, 2020 yılının son çeyreğinden başlamak üzere 2023 yılının sonuna kadar olan 3 yıllık dönemde, 7 milyar metreküp doğal gaza karşılık gelecek 70 adet spot LNG kargosu almak üzere açtığı ihalede, öngörülen süre bugün doluyor. İhaleye, Avrupa’dan Katar’a, uluslar arası şirketlerden yoğun ilgi olduğu belirtiliyor. İhalenin en kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor. BOTAŞ, bu hamlesiyle portföyündeki boru gazının payını azaltacak, daha esnek fiyatlama olanağı sunan LNG’nin payını artıracak.
YENİ TARİFELER BELLİ OLDU
BOTAŞ, bu yıl doğal gaza ağustos ve eylül aylarında iki kez zam yaptı. Birim gaz fiyatındaki artış, kümülatif olarak yüzde 37’yi aştı.
Gözler, kışın bastırdığı, kombilerin çalışmaya başladığı bu dönemde, 1 Aralık gaz tarifesine çevrildi. BOTAŞ’ın, 1 Aralık satış fiyatı belli oldu. Doğal gazda yeni bir artış yok. Fiyatlar, gerek konutta, gerekse de elektrik üretiminde sabit tutuldu.
Sektör kaynakları, ocak-şubat-mart aylarında da “olağanüstü” bir gelişme yaşanmazsa (dolar kuru kaynaklı risklere işaret ediliyor) gaza zam yapılmasını beklemiyor.
YILIN TOPLANTISI
Elektrik üretim sektörünün, dört gözle beklediği gaz odaklı toplantının tarihi de belli oldu. BOTAŞ, 3 Aralık Salı günü doğal gazla elektrik üreten santrallerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Toplantıya, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ın ya da bir genel müdür yardımcısının başkanlık yapması bekleniyor.
BOTAŞ, doğal gazda 2020 yılında izlenecek fiyat politikası, özel sektörden gelen yıllık gaz talebi, bu taahhütlerin altında kalan tüketimde uygulanacak yaptırımlar ve cezalar hakkında bilgi verecek. Sektörün, sorularını yanıtlayacak.
Sektör kaynakları, toplantının gerek elektrik, gerekse de doğal gaz fiyatları açısından üreticinin önünü görmesine yardımcı olacağını söyledi.
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