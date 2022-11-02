Doğalgaz faturasında taksit imkanı

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İGDAŞ doğalgaz faturalarında taksit imkanı sunuyor. İGDAŞ ile Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma çerçevesinde aboneler aldıkları finansman desteğini vade farksız ve masrafsız olarak 12 aya kadar taksitlendirebiliyor.

İGDAŞ Genel Müdürü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler. Abonelerimiz banka tarafından tahsis edilecek limitleri kapsamında, kampanya dönemindeki faturaları için bu fırsattan faydalanabilecekler. Limitleri kapsamında ödenen faturalarını, masrafsız ve vade farksız olarak 12 aya kadar istedikleri taksit sayısına bölüp taksit tarihlerinde geri ödeyebilecekler" bilgilerini paylaştı.

Söz konusu kampanya 1 Kasım itibarıyla başlarken 31 Mart'a kadar devam edecek.

Bunun yanında İGDAŞ 16 banka ile fatura ödemelerinde kredi kartına vade farksız taksit imkanı getiren anlaşmalar imzaladı. 1 Ekim 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişiyor.

Halk Bankası, faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunuyor.