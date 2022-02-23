Doğalgaz fatura desteği başvuruları vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu doğalgaz fatura desteği başvuruları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz yardımı başvuruları için Şubat ayını, ilk ödemeler için ise Mart ayını işaret etmişyi. Doğalgaz fatura yardımı başvuruları başladı! Doğalgaz yardımı desteği başvuru şartları ve e Devlet başvuru ekranı