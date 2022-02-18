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Doğalgaz fatura desteği için BAŞVUR! Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir, şartları neler?

Doğalgaz desteği başvurusu uzun süredir ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından bekleniyordu. Doğalgaz yardımı bugün itibariyle resmi olarak başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak doğalgaz desteği başvuruları e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir, şartları neler? İşte e-devlet ile doğalgaz fatura desteği başvuru ekranı

18.02.2022 - 20:24 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak doğalgaz desteği başvuruları 18 Şubat 2022 tarihi itibariyle başladı. 2022 yılının ilk haftalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından doğalgaz yardımı ödemelerine dair müjde verilmişti. 

    Peki E-Devlet ile doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı

    BAKAN YANIK'TAN BAŞVURU AÇIKLAMASI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

    E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

    Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

    "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.

  • DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

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