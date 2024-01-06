Doğalgaz destek ödemelerine zam geldi mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından seçilen ailelere ödenen Doğalgaz Destek Ödemeleri, kış aylarına girmemizle yeniden gündeme geldi. E-devlet üzerinden başvuru yapılan destek ödemelerinde her aileye ödenen miktar değişiyor ve hangi ailelere ödeme yapılacağı da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirleniyor. Peki, doğalgaz destek ödemelerine zam geldi mi ve Ocak ayı doğalgaz desteği ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...
- 1
2024 yılına girmemizle beraber birçok zam haberi arka arkaya gelirken, doğalgaz destek ödemelerine de zam gelip gelmediği merak ediliyor. Bunun yanında ödemeden faydalanan aileler doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını da araştırıyor. Peki, doğalgaz destek ödemelerine zam mı geldi ve ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte, 2024 doğalgaz destek ödemeleri...
- 2
DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda gerçekleştirilecek.
- 3
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.
Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih yok.
-
- 4
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI
Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
- 5
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
“Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
Türk vatandaşı olması,
e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
- 6
Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.
-