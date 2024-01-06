Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.628,73 %1,07
        DOLAR 29,7961 %0,14
        EURO 32,6152 %-0,08
        ALTIN 1.961,02 %0,32
        FAİZ 41,37 %0,63
        GÜMÜŞ GRAM 22,25 %0,95
        BITCOIN 43.741,00 %-0,52
        GBP/TRY 37,8917 %0,14
        EUR/USD 1,0939 %-0,09
        BRENT 78,76 %1,51
        ÇEYREK ALTIN 3.206,26 %0,32
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz destek ödemelerine zam geldi mi? 2024 doğalgaz destek ödemeleri Ocak ayı ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Doğalgaz destek ödemelerine zam geldi mi?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından seçilen ailelere ödenen Doğalgaz Destek Ödemeleri, kış aylarına girmemizle yeniden gündeme geldi. E-devlet üzerinden başvuru yapılan destek ödemelerinde her aileye ödenen miktar değişiyor ve hangi ailelere ödeme yapılacağı da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirleniyor. Peki, doğalgaz destek ödemelerine zam geldi mi ve Ocak ayı doğalgaz desteği ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 yılına girmemizle beraber birçok zam haberi arka arkaya gelirken, doğalgaz destek ödemelerine de zam gelip gelmediği merak ediliyor. Bunun yanında ödemeden faydalanan aileler doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını da araştırıyor. Peki, doğalgaz destek ödemelerine zam mı geldi ve ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte, 2024 doğalgaz destek ödemeleri...

        • 2

          DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.

          Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda gerçekleştirilecek.

        • 3

          DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.

          Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih yok.

        • 4

          DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

          Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

          DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

          Türk vatandaşı olması,

          e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

          Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

        • 6

          Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,

          İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

          Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Köprüde scooter!
        Köprüde scooter!
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa