Doğalgaz desteği başvurusu ile ilgili son dakika gelişmeleri gündem oldu. Yurt genelinde binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok; Doğalgaz desteği başvurusu başladı mı, kimlere verilecek sorularının cevapları aranıyor. İşte 2022 Doğalgaz fatura yardımı ile ilgili bilgiler...

BAKAN YANIK'TAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.