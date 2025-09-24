Habertürk
        Haberler Yaşam Doğal yaşamın kalbi İstanbul’da

        Doğal Yaşam Festivali başlıyor!

        8. Doğal Yaşam Festivali, Bu Festival Bizim sloganıyla 27-28 Eylül tarihlerinde Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde gerçekleşecek. Seminerler, söyleşiler ve ücretsiz etkinliklerle dopdolu bir program sunan festivalin biletleri satışta...

        Giriş: 24.09.2025 - 17:36 Güncelleme: 24.09.2025 - 17:38
        Doğal yaşamın kalbi İstanbul'da
        Doğal ve organik yaşamın dönüştürücü gücünü keşfetmek isteyenler, 27–28 Eylül tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde düzenlenecek 8. Doğal Yaşam Festivali’nde bir araya geliyor.

        Festival sağlıklı yaşamın ipuçlarını değil, tüm detaylarını sunarken, seminerler, söyleşiler, atölyeler ve sahne etkinlikleri ile dolu bir program vadediyor. Festivalin biletleri Biletinial üzerinden satışta.

        Festivalde alanında yetkin doktorlar, uzmanlar ve akademisyenler doğal yaşamın farklı boyutlarını ele alacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticiler; organik gıdalar, ekolojik temizlik ürünleri ve doğal kozmetiklerle stantlarda yerini alacak. Katılımcılar, doğal ürünleri deneyimlemenin yanı sıra sağlıklı yaşamın bilimsel temellerini de öğrenme fırsatı bulacak.

        ASTROLOJİDEN ŞİFA ÇEMBERİNE, KİTAP OKUMADAN ETKİNLİKLERE...

        Doğaya, sağlığa ve iyi hissetmeye dair ne varsa söyleşilerden uygulamalı atölyelere, doğal ürünlerden keyifli sohbetlere kadar her şey bu festivalde olacak.

        Festival kapsamında Derya Baykal 27 Eylül tarihinde Ebru Demirhan ve Tuna Kamhi ile olmak üzere iki söyleşi gerçekleştirecek.

        Virgül Kitap Kulübü’ etkinliğinde ise Sibel Kırcadere Uslu’nun katılımıyla “Gece Yarısı Kütüphanesi” adlı kitabın okuması gerçekleşecek.

        Katılımcılar Aslı Taşdemiroğlu’nun vereceği Aromaterapi atölyesinde doğal yağların büyülü dünyasına bir yolculuk yaparken, Astrolog Ozan Güner’in katılımıyla 2026’da bizleri nelerin beklediğini dinleme fırsatı bulacak.

        28 Eylül’de ise Elif Yediler Teziş ve Seda Nur Kaya Göncü ile “Şifa Çemberi” etkinliğinin yanı sıra Aret Vartaryan da “Kişisel Gelişim” konulu söyleşiyle katılımcılarla buluşacak.

        KISA FİLM YARIŞMASIYLA DOĞAYA SANATSAL BİR BAKIŞ

        Festival kapsamında Türsav işbirliğiyle düzenlenen halka açık “Doğanın Ruhu” temalı kısa film yarışması kazananları da 28 Eylül’de festival alanında düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak. Yarışmada birinci olan film 100.000 TL, ikinci olan film 50.000 TL ve üçüncü olan film ise 25.000 TL’lik para ödülüyle ödüllendirilecek.

