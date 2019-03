Üç çoçuğu dünyaya gelen Özgür Can Leonard'ın bu doğal ortamda köy yaşamı hayali pek uzun sürmüyor. Çünkü eşi bu hayata ayak uyduramayınca 'ilkel bir yaşamla' suçladığı Özgür Can Leonard'dan boşanmak için soluğu mahkemede almış. Evliliklerinin başlangıcından bir süre sonra elektriğe kavuşmasına çamaşır ve bulaşık makinesi gibi elektrikli aletlerden yoksun olması genç kadını eşinden iyice uzaklaştırmış. Mahkemede genç kadının anlattığı bu zorlu yaşam koşullarını haklı bularak evliliğin devam edemeyeceğine karar vermiş. Özgür Can Leonard, suçlamaları reddetse de doğal yaşam merakı mutluluğunun sonunu getirmiş durumda.