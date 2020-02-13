13 ŞUBAT 2020
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Doğal yaşam fotoğrafları: Dövüşen metro fareleri halk jürisi ödülünü kazandı

Londra metrosunda yiyecek kırıntıları için birbiriyle boğuşan iki farenin fotoğrafı doğal yaşam fotoğrafları yarışmasında halk jürisi ödülünü aldı.

13.02.2020 - 16:04 | Güncelleme:
- Sam Rowley/WPY
Sam Rowley bu fotoğrafı yakalayabilmek için beş gece metro platformunda yattı

Küçücük siyah farelerin platformlarda, rayların arasında fırıl fırıl dolaşıp yiyecek aramasına Londra'da metroyla yolculuk yapan herkes aşinadır.

Sam Rowley bu küçük yeraltı kemirgenleriyle öyle büyülenmişti ki, onları fotoğraflayabilmek, istediği kareyi yakalayabilmek için bir haftasını metroda geçirdi.

Sonunda bir gece iki küçük yaratığın yerdeki bir küçük yiyecek parçasını kapabilmek için boğuştuğu anı ölümsüzleştirdi.

Sabrı ve emeği ona Yılın Doğal Yaşam Fotoğrafçısı, LUMIX Halk Jürisi Ödülü'nü kazandırdı.

Geçtiğimiz Ekim ayında ödülleri verilen dünyaca ünlü uluslararası Yılın Doğal Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında ödül almayan fotoğraflar yarışmayı izleyen halkın oylarına sunuldu ve "geri kalanların en iyisi"ni seçmeleri istendi.

- Michel Zoghzoghi/WPY
Michel Zoghzhog'un çektiği fotoğrafta anne jaguar ve yavrusu bir anakondayla boğuşuyor

Sam Rowley'in çektiği "İstasyonda kavga" başlıklı metro fareleri karesi halk jürisinden 28 bin oy alarak bu kategoride birinciliğe hak kazandı.

Bu fotoğraf için gecelerce karanlık metroda kaldığı bir yana bir de en mükemmel açıyı yakalayabilmek için saatlerce karnının üzerinde yerde yatarak beklemişti.

Sam'in varlığından rahatsız olmayan iki küçük fare önce ayrı ayrı yiyecek ararlarken birden aynı lokmayı görmüşler ve kavgaya tutuşmuşlardı.

İşte Sam saniyeler süren o anı yakalamayı başardı.

"Bu fotoğrafı yakalamak büyük şanstı fakat bir yandan da beş gündür platformda yerde yatarak bekledim. Bir noktada böyle bir şey olması büyük ihtimaldi" diyor.

Londra'lı fotoğrafçı şu anda Bristol'de BBC'nin doğa tarihi fimleri bölümünde çalışıyor.

Kentlerdeki doğal yaşamı fotoğraflamayı tutkuyla seven Sam, insanlar olarak aramızda yaşayan bu hayvanlarla bir bağımız olduğuna inanıyor.

Bir yandan da onların hayatta kalma mücadelesine hayranlık duyuyor:

"Bu fareleri alalım. Yeraltında doğuyor ve ömürleri boyunca güneşi görmeden, çimeni hissetmeden karanlık dehlizlerde koşturup duruyorlar. Bir kaç ay ya da bir iki yıl içinde de ölüyorlar. Sayıları çok ama kaynaklar az, onun için bir kırıntı için bile mücadele etmek zorunda kalıyorlar."

- Aaron Gekoski/WPY
Aaron Gekoski'nin fotoğrafladığı bu orangutan bir şovda yer alması için istismar ediliyor

Yılın Doğal Yaşam Fotoğrafı yarışmasını Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi düzenliyor.

Müzenin Müdürü Sir Michael Dixon halk jürisi ödülünü kazanan metro fareleri karesi hakkında "Sam'in fotoğrafı insan egemenliğindeki bir ortamda doğal yaşamın nasıl devam ettiğine dair harika bir anı yakalamış. Farelerin fotoğraftaki boğuşması bizlerin günlük yaşamıyla, ulaşımı nasıl kullandığımızla ve geride bıraktığımız yiyeceklerle şekilleniyor. Bu görüntü bize her gün dikkat etmeden gelip geçsek de insanlar olarak nasıl doğanın geri kalanıyla içiçe olduğumuzu hatırlatıyor ve umuyorum ki insanlara bu ilişkinin kıymeti üzerinde düşünme ilhamı veriyor" diye konuştu.

Bu yılın Ekim ayında ödülleri açıklanacak olan 56. Doğal Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında ise dört fotoğraf öne çıkıyor: Aaron Gekoski'nin şova çıkarılarak istismar edilen orangutan, Michel Zoghzhogi'nin anakondayı öldürmeye çalışan anne ve yavru jaguar, Martin Buzora'nın birbirine sevgiyle bakan siyah bebek gergedan ile bakıcısı ve Francis De Andres'in karda oturmuş dinlenen bir grup ren geyiği fotoğrafları.

- Francis De Andres/WPY
Karda oturmuş bir grup ren geyiği fotoğrafını çeken Francis De Andres
- Martin Buzora/WPY
Martin Buzora'nın koruma parkı görevlisi ve siyah bebek gergedan fotoğrafı da bu yılın Doğal Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında öne çıkan karelerden

Fotoğrafların tümünün telif hakları saklıdır.

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