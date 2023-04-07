Doğal yaşam alanından ornitorenk çaldı!

AA

Avustralya'da doğal yaşam alanından ornitorenk çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, Morayfield'daki tren istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarında havluya sarılı ornitorenk taşıyan kişinin trene bindiği görüldü.

Polisin hayvanı bulmak için halktan yardım istemesinin ardından 26 yaşındaki şüphelinin yeri tespit edildi.

Polis yetkilileri, zanlının ornitorengi yakındaki nehre bıraktığını söylediğini ancak yerinin belirlenemediğini açıkladı.

Queensland Polis Departmanı'ndan Scott Knowles, görgü tanıklarının "şüphelinin ornitorengi trendekilere gösterdiğini ve onu sevmelerine izin verdiğini" söylediğini belirtti.

Zanlının daha sonra hayvanı yakındaki alışveriş merkezinde çevredekilere gösterirken görüldüğü öne sürüldü.

Polis departmanından yapılan açıklamada, bunun hem insanlar hem de canlı için riskli bir davranış olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Ornitorenklerin vahşi doğadan alınması yasak. Ayrıca ornitorenk erkekse zehirli mahmuzları olduğu için hem yerinden edilen hayvan hem de ilgili kişi için tehlikeli olabilir. Vahşi doğada bir ornitorenk görecek kadar şanslıysanız mesafenizi koruyun. Asla okşamayın veya tutmayın."

Korunma statüsünde olan canlıyı doğal ortamından alarak esir tutmakla suçlanan şüpheli, 8 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Gözaltına alınan zanlı, 430 bin Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılabilir.

Queensland Çevre Departmanı da ornitorenklerin yaşam alanlarının dışında kaldıkları sürece hastalık veya ölüm riski altında olacaklarını vurguladı.

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