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Son yıllarda çevre ve hayvanlar üzerine artan duyarlılık sayesinde pek çok sektörde konuyla ilgili inovatif yaklaşımlar yer almaya başladı. Bu sektörlerin ilk sıralarında ise kozmetik bulunuyor. Tüketiciler artık çevre dostu, hayvan deneyi yapmayan vegan ürün kullanımına yöneliyor. Ancak ürünlerde vegan, organik veya doğal ibaresinin bulunmasının tam anlamıyla güvenilir olduğu anlamına gelmeyebileceğini belirten Kimyager Levent Kahrıman, tüketicilerin ürünlerin sertifikalı olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

DOĞAL VE ORGANİK KOZMETİK BİRBİRİNDEN FARKLI

Doğal ürünü tercih etmenin artık bir yaşam tarzı haline geldiğini söyleyen Kahrıman, “Doğal kozmetiğe yönelim artmış durumda. Bu noktada, doğal kozmetik adı altında birçok farklı başlık karşımıza çıkıyor. Bu başlıklar vegan, doğal ve organik kozmetik olarak ayrılıyor. Ancak bu kavramlar arasında tüketici kanadında bir anlam karmaşası mevcut. Vegan kozmetik ürünleri içeriğinde hayvansal ya da hayvandan elde edilen hiçbir maddeyi içeriğinde bulundurmaz. Ayrıca, vegan kozmetik yaygın olarak doğal kozmetikle aynı anlamda kullanılsa da birbirinden farklı iki kavramı ifade ediyor. Doğal kozmetik denildiğinde genellikle bitkisel içeriklere sahip, cilde zararsız maddelerden oluşan ürünler akla gelmelidir. Organik kozmetiğin ise, organik tarımla üretilmiş olması ve sertifikalandırılması gerekiyor.

Bunun yanı sıra, doğal ürünler yüzde 0,1 oranında bitkisel içerik bulundurarak doğal olabiliyorken, organik kozmetikte sertifika alınabilmesi için sertifikalı organik tarımla elde edilmiş olması ve yüzde 20 oranında bitkisel içeriğe sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda, tüketicilerin bu ayrımların farkında olması gerekiyor” dedi.