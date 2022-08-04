Yakın gelecekte gölün çok daha özel bir alan olacağını ve insanların dinlenmek için tercih edeceği bir noktaya geleceğini belirten Alaeddinoğlu, şöyle devam etti: "İnsanlar göle ulaşmak için uzun mesafe kat ediyor. Kıyı kesimleri konutlar tarafından işgal edilmiş durumda. Neredeyse halk göle ulaşmak için konut sahiplerinden izin isteyecek duruma geldi. Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu. Bu nedenle bu tescil süreci, gölde kontrollü gelişmeyi ya da belli alanların tamamen yerleşmeye açılmaması şeklinde kendini gösterecek. Bu da çok olumlu bir adım. Van Gölü çok özel bir alan. Uzun yıllar bu çekilme devam edecek. Dolayısıyla uzun vadede çekilmenin yaşanacağı gölde açığa çıkacak yeni kumsal alanların yönetimi de bu tescil süreci sayesinde olacak. Buna da imkan sunmuş oldu. Hem göl ve kıyıları korumuş olacağız hem de bölge insanı ve misafirleri ağırlayabileceğimiz bir alan yaratacağız. Dolayısıyla bu yeni düzenlemenin bölgeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."