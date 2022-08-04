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"Doğal sit alanı" ilan edilen Van Gölü artık daha iyi korunacak

Van Gölü ve çevresinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillenmesi, havzanın daha iyi korunmasına katkı sunacak.

04.08.2022 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Kapladığı 3 bin 713 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan, yöre halkının "deniz" olarak nitelendirdiği Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önlenmesi ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

  • Son yıllarda sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma ve yağışların azalması nedeniyle su seviyesinin sürekli düştüğü göl ve çevresi, "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başlattığımız Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

  • Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Van Gölü çevresindeki yapılaşma kontrol altına alınacak, imar planlamalarıyla ilgili projeler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Komisyonunda değerlendirildikten sonra hayata geçirilecek.

  • Van Gölü'ne dökülen akarsuların temizlenerek bu yolla oluşan kirliliğin önlenmesinin sağlanacağı kararla, vatandaşların ve turistlerin yararlanabileceği mevzuata uygun, düşük yoğunluklu turizm tesislerinin inşasına da komisyon tarafından karar verilecek.

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