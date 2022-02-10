Sinop dalış turizminde iddialı olacak

Deniz ticaretinde milattan önce 7. yüzyıldan bu yana aktif şekilde kullanılan bir liman kenti olan Sinop, aynı zamanda yüzyıllardır fırtınalı havalarda Karadeniz'in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken yük gemilerine de güvenli doğal liman hizmeti sundu. Kentin su altı kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması amacıyla da çalışma başlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Sinop Üniversitesince yürütülecek ve 18 ayda tamamlanacak araştırma çerçevesinde Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan 8 kişilik ekip, batıkların yer tespitini yaparak tarihi geçmişini belirleyecek.
Çalışma sonunda ortaya çıkarılacak batıkların Bakanlık tarafından dalış turizmine kazandırılması amaçlanıyor.
Sinop Üniversitesi Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Babür Mehmet Akarsu, AA muhabirine, Sinop'un su altı kültürel miras bakımından zengin bir kent olduğunu söyledi.
Bugüne kadar su altındaki kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması için bazı çalışmalar yapıldığını vurgulayan Akarsu, "Tespit edilen batıkları uluslararası toplantı ve konferanslarda kamuoyuyla paylaştık. Şimdi Bakanlığımızın desteğiyle çok kapsamlı çalışma yürüteceğiz." dedi.
BUGÜNE KADAR TESPİT EDİLEN EN ESKİ BATIK ROMA DÖNEMİNE AİT BİR GEMİ
Akarsu, Sinop'un deniz ticaretinin yanında geçmişinde savaşlarının da yaşandığı bir kent olduğunu belirterek, "Su altındaki kültürel mirası Sinop turizmine fevkalade müspet etkiler yapabilecektir. Çünkü su altında tüm dönemlere ait kültür miraslarına sahibiz. Yani Roma dönemine ait batıklar var. Yine Bizans dönemi batık kalıntıları var. Bunların dışında Osmanlı döneminden kalma gemi enkazları var. 30 Kasım 1853'te bizim için kahramanca savaşarak şehit olan denizcilerimize ait gemi, top, tüfek gibi buluntular var." diye konuştu.
Su altında uçak batığı bulunduğunu da anlatan Akarsu, şunları kaydetti:
"Sinop'taki birçok batık artık dalışlarla zarar göremeyecek noktada. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nda batırılmış olan bir Yunan kuru yük gemisi, su altında dinamitlenerek sökülmüş. Yapılacak dalışlarda bu tür batıkların zarar görmesi mümkün değil. Bunların dalış turizmine kazandırılması ülke ve Sinop turizmi açısından çok önemli. Ayrıca Sinop'ta hem 90 metrelik hem de 12 metrelik derinlikte batıklar var yani aynı anda hem derin hem de sığ sularda batık dalışı yapma imkanı olabilir."
Akarsu, bugüne kadar tespit edilen en eski batığın Roma dönemine ait bir gemi olduğuna işaret ederek, "Yapılacak kapsamlı su altı yüzey araştırmasıyla farklı batıklara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Milattan önce 7. yüzyıl öncesine ait batıklar da bulabiliriz." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!