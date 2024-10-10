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        Haberler Yaşam Doğal havuzlar hayran bırakıyor

        Doğal havuzlar hayran bırakıyor

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deniz kıyısında binlerce yılda oluşan havuzu andıran noktalar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 'Doğal havuzlar' olarak adlandırılan bölge, hayran bırakıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:46
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        Doğal havuzlar hayran bırakıyor
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        Gazipaşa'nın Koru Mahallesi'ndeki plajda, doğal yollarla oluşan ve 'Yalıtaşı' adı verilen kayaların karayla denizin birleştiği noktada ortaya çıkardığı doğal havuzlar, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

        Doğal havuzları ziyaret edenler, temiz ve berrak suda yüzüp, serinliyor.

        Arkadaşlarıyla doğal havuzlara yüzmeye gelen Arda Kara, "Hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Her hafta geliyoruz. Burada doğal atlama yerleri var. Deniz çok güzel ve temiz. Herkese gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

        "GERÇEKTEN DOĞA BİR HARİKA"

        Hafta sonunu doğal havuzlarda yüzerek değerlendiren Fethiye Karahasanoğlu Kıraç, "Ankara'dan Gazipaşa'ya bu doğal havuzları görmek için geldik. Gerçekten doğa harikası. Çok beğendik. Herkesin gelip, burada yüzmenin tadını çıkarmasını tavsiye ederim. Görüldüğü gibi doğa harikası bir yer" diye konuştu.

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        #Doğal havuzlar
        #Gazipaşa
        #Antalya
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