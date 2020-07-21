Doğal malzemelerle hazırlanan kürler ve maskeler ile cildinizi güzelleştirebilirsiniz. Kozmetik marketlerinde satılan doğal cilt ürünlerine mutlaka farklı maddeler ekleniyor ve doğallıktan çıkıyor. Kendi bildiğiniz malzemeler ile hazırladığınız maskeleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Doğal güzellik sırları için öneriler

Kahve Telvesi ; cildin ışıltısını ve parlaklığını kazanmasında etkili olmaktadır. İçerisine havuç rendeleyip kullanıldığında cilde bronzlukta sağlamaktadır. Kahve telvesi ve havucu rendeleyip karıştırın. Cildinize dairesel hareketler ile uygulayın ve 3 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın.

; cildin ışıltısını ve parlaklığını kazanmasında etkili olmaktadır. İçerisine havuç rendeleyip kullanıldığında cilde bronzlukta sağlamaktadır. Kahve telvesi ve havucu rendeleyip karıştırın. Cildinize dairesel hareketler ile uygulayın ve 3 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Kavun ve Karpuz ; bu meyvelerin suyunu cildinize sürün 30 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Cildinizi doğal rengine kavuşturur ve canlılık kazandırır.

; bu meyvelerin suyunu cildinize sürün 30 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Cildinizi doğal rengine kavuşturur ve canlılık kazandırır. Şeftali ; şeftaliyi ezin ve içerisine hamur kıvamına gelene kadar yulaf unu ekleyin. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildinizin nem ihtiyacını karşılayarak, yumuşak bir görünüm elde etmenizi sağlamaktadır.

; şeftaliyi ezin ve içerisine hamur kıvamına gelene kadar yulaf unu ekleyin. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildinizin nem ihtiyacını karşılayarak, yumuşak bir görünüm elde etmenizi sağlamaktadır. Göğüs Büyütmek İçin Doğal Yöntem ; 1 ayvayı tuzlu su içerisinde 5 dakika kaynatın. Ardından 30 dakika tuzlu su içerisinde bekletin. Ayva jöle kıvamına geldiğinde çekirdeklerini alın ve içerisine 1 yaprak aleo vera jeli, 2 kahve fincanı ginseng ve 2 yemek kaşığı tuzlu su ekleyin ve karıştırın. Karışım içerisine ince bir bezi batırın ve göğüs bölgenize koyun yaklaşık yarım gün bu şekilde durun. İçeriğinde bulunan maddelere karşı alerjiniz bulunmuyorsa haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.

; 1 ayvayı tuzlu su içerisinde 5 dakika kaynatın. Ardından 30 dakika tuzlu su içerisinde bekletin. Ayva jöle kıvamına geldiğinde çekirdeklerini alın ve içerisine 1 yaprak aleo vera jeli, 2 kahve fincanı ginseng ve 2 yemek kaşığı tuzlu su ekleyin ve karıştırın. Karışım içerisine ince bir bezi batırın ve göğüs bölgenize koyun yaklaşık yarım gün bu şekilde durun. İçeriğinde bulunan maddelere karşı alerjiniz bulunmuyorsa haftada 3 kere uygulayabilirsiniz. Saçları Parlatan Karışım ; 750 ml. su içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 tutam pazı ve defneyaprağı ekleyin ve 5 dakika kaynatıp demleyin. Karışımı süzerek 1 yemek kaşığı elma sirkesi daha ekleyin ve saçlarınıza uygulayın. Karışımı yatmadan önce uygulayıp sabaha kadar bekletin.

; 750 ml. su içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 tutam pazı ve defneyaprağı ekleyin ve 5 dakika kaynatıp demleyin. Karışımı süzerek 1 yemek kaşığı elma sirkesi daha ekleyin ve saçlarınıza uygulayın. Karışımı yatmadan önce uygulayıp sabaha kadar bekletin. Yumuşacık Eller İçin Bakım Maskesi ; yarım limon suyunu, yarım kahve fincanı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı mısır ununu ellerinize sürün. Yaklaşık 5 dakika sonunda masaj yaparak sabunluyormuş gibi çıkarın. Ilık su ile durulayın. Ardından limonun kalan yarım parçasının suyunu sıkın ve 1 tatlı kaşığı gliserin ile karıştırın. Ellerinize yedirin ve 10 dakika bekleyerek durulayın.

; yarım limon suyunu, yarım kahve fincanı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı mısır ununu ellerinize sürün. Yaklaşık 5 dakika sonunda masaj yaparak sabunluyormuş gibi çıkarın. Ilık su ile durulayın. Ardından limonun kalan yarım parçasının suyunu sıkın ve 1 tatlı kaşığı gliserin ile karıştırın. Ellerinize yedirin ve 10 dakika bekleyerek durulayın. Mineral Maskesi; 1 yumurta akını beyaz hale gelene kadar çırpın. Ardından 1 yemek kaşığı maydanoz suyu, 1 çiğ patates suyu, 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı ve 2 yemek kaşığı soya ununu karıştırın. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın.