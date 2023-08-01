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        Haberler Gündem Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ doğal gaz zammı iddialarını yalanladı!

        Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ doğal gaz zammı iddialarını yalanladı!

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Ağustos ayı doğal gaz tarifesini yayınladı. BOTAŞ, Konut ve sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatları ile elektrik üretim amaçlı fiyatlarda değişikliğe gidilmediğinin altını çizdi. İşte 2023 Ağustos doğal gaz fiyatları ile BOTAŞ'ın son dakika açıklaması...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 12:51
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        • 1

          Doğal gaz zammı son dakika gelişmeleri, sosyal medyada yer alan 'yüzde 224 zam gelid' iddialarının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, doğal gaz zammı iddialarını yalanladı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ise Ağustos ayı itibarıyla doğal gaz fiyatlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı. İşte BOTAŞ'ın 'Doğal gaza zam gelecek mi?' sorusuna yanıtı...

        • 2

          DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

          Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

        • 3

          Doğal gazda ağustos tarifesinde değişikliğe gidilmedi

          BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

          Doğal gazda ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

        • 4

          2023 AĞUSTOS DOĞAL GAZ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

          BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

          Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

          Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

        • 5

          Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor

          Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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