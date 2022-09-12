Doğal gaz yardımı başvuruları sürüyor! Yıllık 1150 TL ödenecek

Geçen sene de yapılan doğal gaz yardımlarının, bu yıl için de yapılacağı duyrulmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin yıllık olarak 450 TL ile bin 150 TL aralığında olacağını söyledi. E-devlet üzerinden yapılan başvurular devam ediyor. Peki, doğal gaz yardımı başvurusu nereden yapılır, doğal gaz başvuru şartları nelerdir, doğal gaz yardımı ne zaman ödenir? İşte, 2022 doğal gaz yardımı hakkında tüm detaylar...

DOĞAL GAZ YARDIMI AYLIK NE KADAR, KAÇ TL? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 647 ilçe ve beldelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yıllık 450 TL ile bin 150 TL arasında ödeme yapılacağını söyledi. Yanık; "Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEMESİ KİMLERE VERİLECEK? Tüm ihtiyaç sahibi aileler, doğal gaz ödemesi için başvurabilir. Bakan Yanık "Doğal gaz tüketim desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Doğal gaz yardımı alabilmek için Bakanlıkça belirlenen bazı şartlar var. Şartlar şu şekilde; Türk vatandaşı olmak, E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunmak, Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak, İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Doğal gaz yardımı almak isteyen aileler için başvurular 5 Eylül'de başladı. Doğal gaz yardımı e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler, başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir. DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

KİRACILAR DA YARARLANABİLİYOR Doğal gaz yardım paketinde yeni düzenlemeler yaparak, daha çok kişiye destek vermeyi amaçladıklarını ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi: “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”

KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 DAHA FAZLA ÖDEME YAPILACAK Doğal gaz yardım ödemelerinde, sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.