Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından, doğal gaz yardımı başvurularının devam ettiğini bildirdi.

İlk ödemeleri mart ayında yapılacak yardımlara ilişkin Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.