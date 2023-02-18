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Doğal gaz sobasının borusu yerinden çıktı! Aile faciası!

Sakarya'da, karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı hayatını kaybetti. Olayın, doğal gaz sobasının borusunun yerinden çıkması sonucu yaşandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Giriş: 18.02.2023 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Doğal gaz sobasının borusu yerinden çıktı! Sakarya'da aile faciası!
Sobanın borusu yerinden çıktı! Aile faciası!
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AA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iddiaya göre, Ömercikler Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahim (45), eşi Hacer (43) ve çocukları Zeynep (20) ile Emirhan Z. (19) doğal gaz sobası borusunun yerinden çıkması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendi.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

AA'da yer alan habere göre sabah ablası Hacer Z'ye telefonla ulaşamayan kardeşi, eve gelerek kapıyı kırıp içeri girince aileyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE, BABA VE KIZI CAN VERDİ

Eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Abdurrahim, eşi Hacer ve kızları Zeynep Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Durumu kritik olan Emirhan Z. ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AKRABALARINDA KALAN ÇOCUK KURTULDU

Ailenin, gece akrabalarında kalan bir çocuğunun ise zehirlenmekten kurtulduğu belirtildi. Öte yandan ilçede bir fabrika çalışan Hacer Z'nin gece mesai arkadaşlarına rahatsız olduğunu söyleyerek eve gittiği bildirildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan ailenin yakınları, gözyaşı döktü. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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