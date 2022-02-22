AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun geçen yıl aralık ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 669 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 515 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 24,6 azalırken, LNG ithalatı yüzde 81 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 6 milyar 184 milyon metreküp oldu.

Aralıkta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 66 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 53 milyon metreküple ABD, 855 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 30 azaldı, ABD ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 92,6 ve yüzde 4,5 artış gösterdi.

Doğal gaz ithalatındaki düşüşte küresel gaz arzındaki aksaklıklar ve rekor fiyatlar etkili oldu.

ELEKTRİK SANTRALLERİNDE DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 8 GERİLEDİ

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 2,1 arttı ve 6 milyar 213 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 15,8 artışla 432,5 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 8 düşüşle 1 milyar 429 milyon metreküpe geriledi. Öte yandan, 2020'nin son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş, ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle ikame edilmesine rağmen santrallerin gaz tüketimi uzun sürenin ardından azalmaya başladı.

Geçen yıl aralıkta konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 2,7 azalarak 2 milyar 258 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

DOĞALGAZ STOK MİKTARI DÜŞTÜ

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalışla 1 milyar 914 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 86,1'ini 1 milyar 648 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 13,9'unu 265,9 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama ve LNG terminallerindeki stok miktarı sırasıyla yüzde 32,7 ve 34,2 geriledi.