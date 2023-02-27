AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2022 yılının aralık ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 432 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 375 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 6,4, LNG ithalatı yüzde 5,5 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 6 azalarak yaklaşık 5 milyar 808 milyon metreküp oldu.

Geçen yıl aralıkta en fazla doğal gaz ithalatı 2,04 milyar metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 800 milyon metreküple İran ve 784 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 1,2, İran'dan yapılan ithalat yüzde 6,4 azaldı. Azerbaycan'dan yapılan ithalat ise yüzde 5 arttı.

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 15,7 azalarak 5 milyar 237 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 22 düşüşle 335 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 19,9 düşerek 1 milyar 145 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 8,8 AZALDI

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 8,8 azalarak 2 milyar 70 milyon metreküp oldu.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 178,7 artışla 5 milyar 334 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 166 milyon metreküpü (yüzde 96,8) yer altı depolama tesislerinde, 168 milyon metreküpü (yüzde 3,15) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 213 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 36,7 azaldı.

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