Dikkat etmeniz gereken nokta ise cıvatayı tamamen döndürmemeniz gerektiğidir. Sadece 90 derece döndürmelisiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra pencereniz daha sıkı kapanır ve aradan soğuk girmez.

Eğer doğru şekilde olmamışsa tekrar deneyin ve tüm cıvataların sağ tarafa döndüğünden emin olun.