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        Haberler Ekonomi Enerji YATIRILIYOR! Doğalgaz destek ödemeleri başladı! - Son dakika haberler - Enerji Haberleri

        Doğalgaz destek ödemeleri başladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin başladığını bildirdi. Bakan Göktaş destek kapsamında hanelere yıllık 1.500-3.500 TL arasında ödeme yapıldığı bilgisini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:13
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        Doğalgaz destek ödemeleri başladı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirilen Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği’nde yeni yılın ilk ödemelerinin başladığını belirterek, Ocak ayı döneminde 383 bin haneye toplamda 304,5 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

        Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvuruların e-Devlet üzerinden devam ettiğini bildiren Bakan Göktaş, destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, sistem üzerinden Bakanlıkça sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabileceğini bildirdi.

        Bakan Göktaş, Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programına geçilmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacağını belirterek, “Vatandaşlarımız ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla, ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabilecek” dedi.

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        Isıl harita baz alınarak belirlenen Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği’nde hanelere yıllık 1.500 – 3.500 TL arasında ödeme yaptıklarının bilgisini veren Bakan Göktaş, “Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerimiz başladı. Bu kapsamda Ekim/Kasım/ Aralık aylarını kapsayan Ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304,5 milyon TL ödeme yapılacak” ifadelerini kullandı.

        Yapılan son düzenleme çerçevesinde ev sahibi veya kiracıların bu destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Göktaş, “Hali hazırda doğalgaz alt yapısı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğalgaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

        Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği’nin ödeme sürecine ilişkin bilgi de veren Bakan Göktaş, Vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunanlar, PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.

        KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

        Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği programından faydalanabilmek için, başvuru sahibinin;

        *Türk vatandaşı olması,

        *E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

        *Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

        *İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

        *Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

        *Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi, kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.

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