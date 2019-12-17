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Arslan, yaptığı açıklamada, 81 ilde 541 ilçede doğal gaz kullanıldığını belirterek, yıl sonu itibarıyla 550'den fazla ilçeye gaz arzı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Bu yıl itibarıyla Türkiye'nin doğal gaz şebekesi uzunluğunun 140 bin kilometreyi aştığını dile getiren Arslan, "Şebekemiz her yıl yaklaşık yüzde 8 büyüyor. Avrupa ile kıyasladığımızda ciddi bir büyüme oranı yakaladığımızı söyleyebiliriz." dedi.
Arslan, doğal gaz dağıtım sektörünün genişleme yatırımlarına devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:
"2017-2019 yılı yatırımlarıyla 220 yeni yerleşim yerinde 6,5 milyon vatandaşımıza doğal gaz arzı sağladık. Bu yıl itibarıyla 66 milyon vatandaşımızın doğal gaz kullanım imkanı var. 2020-2022 döneminde ise yaklaşık 100 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı planlıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla 2,3 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanım imkanına kavuşmuş olacak. Bu dönemde, nüfusu düşük ve yapılaşmanın dağınık olduğu bölgelere şebeke yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımların atıl kalmaması için vatandaşlarımızın doğal gaz kullanımı konusunda teşvik edilmesi gerekiyor."
DOĞALGAZDA TESİSAT DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TAKSİTLENDİRME
Son 3 yılda yapılan genişleme yatırımlarına bakıldığında, doğal gaz kullanımına beklenilen seviyede geçiş olmadığına işaret eden Arslan, "Bu durumun temel sebebi, tesisat sektörünün kent merkezlerinde daha çok iş yapıyor olması. Nispeten küçük yerleşim yerlerinde ise tesisat firma sayısı az ve uygulanan dönüşüm fiyatları büyük şehirlere kıyasla oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.
Yaptıkları çalışmalara göre 13,5 milyon vatandaşın gaz kullanım imkanı olmasına rağmen doğal gaza geçmediğini belirten Arslan, iç tesisat dönüşüm maliyetlerinin gaza geçişi zorlaştırdığını vurguladı.
Arslan, bu kapsamda destekleme mekanizmalarının oluşturulmasının önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Erişimi olduğu halde doğal gaza geçmeyen veya geçemeyen binaların tesisatlarının orta ve uzun vadeli taksit imkanıyla yaptırılabileceğini düşünüyoruz. Bunu tesisat sektörü yapacak, doğal gaz dağıtım şirketleri ise bu süreçte tüketici ve tesisat firmasının doğru fiyatlamayla buluşmasını sağlayacak. Vatandaş şu anda tüp kullanıyorsa, aylık tüp masrafı kadar taksitlerle doğal gaz kullanım imkanına kavuşacak. Dolayısıyla, 18 ayda bu dönüşümün maddi yükünü hiç hissetmeden, bir tüp bedelinin beşte biri fiyatına doğal gaz kullanımına kavuşmuş olacak. Projenin uygulanması için bazı yeni mevzuat düzenlemeleri gerekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile koordineli şekilde bu konuda çalışıyoruz."
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