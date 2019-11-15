Bunun için vücudu antibiyotik kullanmadan doğal formüllerle güçlendirmek gerekiyor. Bu doğal güçlerin başında da turp geliyor. Siyah ya da kırmızı olsun turp, en önemli antioksidan olarak bilinen flavonoidlerden zengindir. Bağışıklık sistemi için önemli bir kaynak olan C vitaminini yüksek oranda içerir.