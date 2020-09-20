Doğal akvaryuma dönüşen Balık Gölü, balık yavrularıyla şenlendi

Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Balık Gölü, doğası, iklim şartları, suyunun temizliği ve canlı türleriyle ilgi çekiyor.
Çevresindeki doğal güzelliklerle turistleri cezbeden 2 bin 241 rakımlı göl, su altı dünyasıyla göz kamaştırıyor.
Endemik alabalık ve kırmızı benekli alabalıkların sayıca fazla olduğu gölde, sazan, aynalı sazan ve kaya balığı da yaşıyor. Yazın sonlarına doğru balıkların yumurtalarını bıraktığı göl, bugünlerde yavru balıklarla şenlendi.
- Gölün su altı dünyası görüntülendi
Binlerce yavru balığın toplu hareket ettiği ve adeta akvaryumu andıran gölün su altı dünyası, AA kameralarıyla görüntülendi.
Gölde balıkçılık yapan Gökhan Kan, AA muhabirine, bu sezondan başlayarak sonbaharın sonuna kadar balık yavrularının gölün serin sularıyla buluştuğunu söyledi.
Bugüne kadar gölde 5 çeşit balık tespit edildiğini belirten Kan, şöyle konuştu:
"Bunlardan en ünlüsü kırmızı benekli alabalık. Kılçığı daha az, eti güzel ve bu yüzden diğer balıklara göre daha fazla talep görüyor. Yetişkin balıklar, sonbaharda kıyıya doğru gelir ve uygun yerlere yumurta bırakır. Genelde yumurtalar soğuk ve temiz yerlere bırakılır. Bir süre sonra yavrular yumurtadan çıkmaya başlar. Gölün kenarında gezdiğinizde görürsünüz, yavrular var. Onlar yetişir ve kesinlikle avlamayız, dokunmayız."
Balık Gölü kıyılarında 6 köy bulunduğunu ifade eden Kan, "Köy sakinleri gölü korur. Balıklar büyür, porsiyonluk olduğu zaman avlanır. Çöp veya başka pis şeyleri göle atmıyoruz, ziyaretçileri de bu konuda uyarıyoruz. Hem gölü hem de balıkları koruyoruz. Böyle yapmazsak 2-3 sene içinde burada balık kalmaz." dedi.
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