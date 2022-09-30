ÇOBANÇANTASI ZARARLARI NEDİR?

Hamileler için risklidir,

Gebelik planı yapanlar kullanmamalıdır,

Rahimdeki kanı azalttığı için hamilelikte kullanılamaz. Eğer hamileliğin 1-16. haftaları arasında kullanılırsa düşük riski yaratır. Rahim kasılmalarına sebebiyet verebilir. Uterin contracting yani rahim kasılmalarını hızlandıran ve artıran bir bitki olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir.

Ayrıca eğer tiroid yetmezliğiniz varsa çoban çantası tüketmemelisiniz.