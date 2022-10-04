"Sadece bu bölge kalmıştı görmediğim, bu seyahati de gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Şavşat ve Karagöl beklediğimin çok üzerinde güzel bir yer. Herkesin gelmesini ama buraları bozmadan gezmelerini rica ediyorum. Bu çok önemli bir ulusal görevimiz. Dünyada da çok yer gezdim. Böyle bir güzellik yok. Bunun için kıymetini bilelim."