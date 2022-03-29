'Canı sıkılmasın' diye 3 koyun aldık. Balık tutmaya, doğada gezmeye gittiğimde keçim ile köpeğim bana eşlik ediyor. Onlar için barınak yaptım, bazen onlarla beraber yatıyorum. Amacım; bir kadın isterse her şey yapabilir. Doğada da yalnız kalabilir" dedi.