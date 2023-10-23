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        Haberler Gündem Güncel Doğa yürüyüşünde 30 metre yükseklikten düştü!

        Sakarya'da doğa yürüyüşünde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı

        Sakarya'da feci bir olay meydana geldi. Kentte bir kişi doğa yürüyüşü yaptığı sırada 30 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Burak C. hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:35 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:35
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        Doğa yürüyüşünde 30 metre yükseklikten düştü!
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre hafta sonu trekking yapmak için Pamukova'daki Paşalar Kalesi'ne gelen Burak C, ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Düşme sonucu ayağı kırılan yaralı, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Yolun engebeli olması nedeniyle sedyeyle traktöre götürülen Burak C, UMKE aracına, buradan da ambulansa taşındı.

        Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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