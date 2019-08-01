01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da uluslararası bir firmanın muhasebe ve mali işler sorumlusuyken eşine gelen iş teklifi üzerine ABD'nin Teksas eyaletinde yaşamaya başlayan Olcay Özkan, doğa tutkusu baskın gelince geçen yıl Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Zeytinliova Mahallesi'ne yerleşti.
AA'nın haberine göre eşinin ailesinin zeytin bahçesinde organik tarım yapıp, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 783 bin liralık desteğiyle geçen yıl kurduğu zeytinyağı işletmesinde iki kişiyi istihdam eden Özkan, New York ve Londra'daki organik zeytinyağı yarışmalarında gümüş madalya alan ürünlerini kendi butik markasıyla ABD'de pazarlıyor.
Olcay Özkan, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Fransız sermayeli küresel bir şirketin İstanbul ofisinde muhasebe ve mali işler sorumlusu olarak çalışmaya başladı.
Daha sonra hayatını elektrik mühendisi Mehmet Özkan ile birleştiren Olcay Özkan, eşine ABD'nin Teksas eyaletindeki bir telekomünikasyon firmasından iş teklifi gelince İstanbul'da 20 yıldır çalıştığı işinden ayrılıp ABD'ye gitti.
İÇİNDEN GELEN SESİ DİNLEDİ
Yaklaşık 7 yıl Teksas'ta yaşayan Olcay Özkan, bir süre sonra memleket özlemi ve doğa tutkusu nedeniyle "içinden gelen sesi dinleyip" eşinin doğum yeri Manisa'nın Akhisar ilçesi Zeytinliova Mahallesi'ne yerleşti.
Kurduğu işletmede zeytinyağı üreten Özkan, hasat dönemi ve yağ sıkımı sezonu dışında belirli dönemlerde eşinin yanına ABD'ye gittiğinde bir yandan da ticaret bağlantıları kuruyor.
"BU TOPRAKLAR BİZİ ÇAĞIRDI"
Olcay Özkan, yaptığı açıklamada, ABD'de yaşadığı sürede çalışmadığını, zamanının büyük bölümünü çocuklarının eğitimine harcadığını ancak içinde sürekli Türkiye özlemi olduğunu söyledi.
Eşinin ailesinin Akhisar'da zeytincilik yaptığını dile getiren Özkan, ABD'de marketlerin raflarında daha çok İtalyan ve İspanyol zeytinyağlarını gördüğünü, bu durumdan etkilenip eşinin ailesinin işini geliştirmek için Akhisar'a döndüğünü ifade etti.
Şehir hayatının trafik sorunu, insan karmaşası ve kaotik ortamın insan doğasına uygun olmadığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:
"Buraya geldiğimde huzur buldum. Zaman zaman ağaçlarla konuşuyorum. Tarihe şahitlik ettiğimi düşünüyorum. Burada belki 100 yıllık belki de daha eski ağaçlar var. Toprağa dokunmak, ondan mahsul almak tatmin olabileceğiniz en güzel duygular. Bu topraklar bizi çağırdı. Bu işi başka bir boyuta taşımak istedik. Dünyanın en iyi zeytinyağını üretmek amacıyla çıktığımız yolda, Londra'da ve New York'ta yapılan uluslararası organik zeytinyağı yarışmalarında gümüş madalya kazandık. Hedefimiz bu başarıyı daha da ileriye taşımak."
"BAZI İNSANLAR BU İŞİ ÇOK ROMANTİK BULDU"
Özkan, şehirlerde yaşayan birçok insanın tarımla uğraşmak istediğini ancak buna cesaret edemediğini ifade ederek, "Bazı insanlar bu işi çok romantik buldu. İnsanları dinleseydim herhalde başlamazdım bu işe. Ancak ürün çıktıktan, raflardaki yerini aldıktan, satışını gördükten sonra birçok arkadaşım bu işi denemek istedi. Bana da çok güzel dönüşler oldu" dedi.
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