Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

Vadi boyunca girintili çıkıntılı kayalıklar, turuncuya çalan renkleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunuyor.
Ziyaretçiler, dik yamaçta vadinin yapısına uygun inşa edilmiş taş merdivenlerden inerek, eşsiz güzellikteki kayalıkları fotoğraflama ve yüksek kesimdeki seyir teraslarından vadiyi izleme imkanına sahip oluyor.
Kış mevsiminde İmren Deresi'nin donduğu günlerde ayrı bir görünüme bürünen Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, 2 bin 500 metrelik yürüyüş güzergahında yer alan özgün bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ünlü bir teknoloji firmasının da aralarında bulunduğu bazı markaların reklamlarının bölgede çekilmesi, vadiye ilgiyi daha da artırdı.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nın zaman içinde su, rüzgar ve tektonik hareketlerin etkisiyle oluştuğunu söyledi.
Vadinin ziyaretçilerine görsel bir şölen sunduğunu aktaran Kocabıyık, "Renkleri ve kayaların görüntüsüyle büyüleyici bir güzelliğe sahip. Aynı zamanda ziyaretçilerimizin de çok fazla ilgisini ve dikkatini çekmekte. Son yıllarda bu görsel şölen, sesini duyurmaya başladı. Çeşitli markaların reklam çekimleri burada yapıldı. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu." dedi.
- "Doğaseverleri, Taşyaran Vadisi'ne bekliyoruz"
Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nın tanıtımı için çalışmaları sürdürdüklerini, bölgede ziyaretçiler için birçok noktada seyir terasları inşa ettiklerini söyleyen Vali Funda Kocabıyık, şöyle devam etti:
"Bu eşsiz güzelliğe sadece bizim değil, hem yerli hem de yabancı turistlerin tanık olması için ilgili kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz istiyoruz ki Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı sadece yerelde sınırlı kalmak yerine, sadece bölgeden ziyaretçilerle sınırlı kalmak yerine daha fazla tanınsın. Yerli ve yabancı turistler de burayı tanıyarak gelsinler istiyoruz. Burada vadinin yanı sıra yaban hayatını ve kelebekleri de gözlemlemek mümkün. Kayaların çok güzel görüntüsü ve renkleri var."
Vadinin her dönem ayrı bir güzellik sunduğuna dikkati çeken Vali Funda Kocabıyık, "Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda kış ayları da başka bir güzel geçiyor. Vadinin üzerinde oluşan 30-40 santimetre kalınlığındaki buz tabakasının altındaki doğal yaşamı da izlemek mümkün. Biz doğaseverleri, doğa meraklılarını Taşyaran Vadisi'ne bekliyoruz." dedi.
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