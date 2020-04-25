Doğa turizminin gözdesi İğneada'da koronavirüs tedbirleri sıkı tutuluyor - KIRKLARELİ

AA

Doğası ve tarihi ile son yıllarda ön plana çıkmayı başaran Demirköy ilçesinde, son günlerde araç trafiğinde artış yaşanması üzerine yetkililer önlemlerini arttırdı.Polis ve jandarma ekipleri ilçe girişinde araç sürücülerinin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.Ekipler, İğneada beldesi ile Longoz ormanının girişinde de araçları durdurarak kontrol yapıyor.Turistlik ziyaret için gelen vatandaşlar ekipler tarafından evde kalmaları için uyarılıyor. İğneada beldesine ise şehir dışından konaklamak için gelenlere izin verilmiyor.Ekipler denize giren kişileri de tespit ederek idari para cezası uyguluyor.Denetimlere Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci de zaman zaman katılarak, vatandaşları evlerinde kalmaları için uyarıyor.