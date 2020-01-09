Her gün bir keşif... Biz nasıl yönlendirirsek nasıl tepki vermelerini onlara anlatırsak işler daha da kolaylaşıyor. Her şeyi anlatarak tarif ederek üşenmeden sabırla oya gibi işlemek bence ebeveyinlik... Korkuyu öfkeyi bile tarif etmek, yol göstermek bence böyle küçük ayrıntılarla mucizeye dönüşüyor. Sevgi, emek ve sabır... Sonuç böyle.