"BİR TANE DÜZGÜN AN ÇEKEMEDİK"

Rutkay, paylaşımına "O an kim kimi yakaladıysa öpüveriyor. Bir tane düzgün an çekemedik ama çaba da iyi bir şey tabi değil mi? Güneşli bir gün olsun. Tüm evlatları öperiz" notunu düştü.