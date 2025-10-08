Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatında çalışacak personel alımları yapacak. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapmak isteyenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı başvuru tarihi ve şartları araştırması yapıyor. İşte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı tarihi, şartları ve kadro dağılımı bilgisi
- 1
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatında çalışacak 240 personel alacağını duyurdu. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacak. Peki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı ne zaman, başvuru şartı ne?
- 2
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 240 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 7-17 Ekim döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.
Başvurusu kabul edilenlerden yazılı veya sözlü sınav olmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamayla ilan edilen ünvanların sayısı kadar asil adayla, asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.
Adayların yerleştirme sonuçları duyurusu, DKMP'nin internet adresi (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) üzerinden yapılacak ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenilebilecek.
- 3
KADRO DAĞILIMI NASIL?
Merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.