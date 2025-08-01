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        Doğa Kolejinden gururlandıran başarı

        Doğa Koleji öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025'te elde ettikleri üstün derecelerle büyük bir gurur yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 17:42 Güncelleme: 01.08.2025 - 17:42
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        Doğa Kolejinden gururlandıran başarı
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        Açıklanan sonuçlara göre, Doğa Koleji öğrencilerinden beşi Türkiye genelinde ilk 100, 18'i ilk 500 ve 32'si ilk bin içerisinde yer almayı başardı. Elde edilen bu başarı, Doğa Kolejinin planlı, disiplinli ve kişiselleştirilmiş YKS hazırlık sürecinin bir yansıması oldu. Öğrenciler, bireysel etüt programları, anlık ölçme-değerlendirme sistemi, deneme sınavları ve akademik rehberlik desteği sayesinde sınava sistemli bir şekilde hazırlandı.

        Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: “Her bir öğrencimizin başarısı, uzun soluklu bir hazırlık sürecinin, disiplinin ve doğru yönlendirmenin sonucudur. Doğa Koleji olarak yalnızca sınava değil, öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Kişiselleştirilmiş etütler, rehberlik desteği ve düzenli takip sistemimizle öğrencilerimizi akademik ve psikolojik olarak güçlü bir şekilde sınava hazırlıyoruz. YKS 2025 sonuçları, bu yaklaşımın en değerli kanıtıdır.”

        Doğa Koleji, Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerinin başarılarını desteklemeye ve yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edecek.

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