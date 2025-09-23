Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Doğa Koleji öğrencileri, TEKNOFEST 2025’te Türkiye üçüncüsü oldu

        Doğa Koleji öğrencileri, TEKNOFEST 2025’te Türkiye üçüncüsü oldu

        Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü öğrencileri, Türkiye'nin en prestijli teknoloji ve inovasyon festivali TEKNOFEST 2025 Türkiye Finallerinde büyük bir başarıya imza attı. Binlerce proje arasından finale kalan "BioMechanics" takımı, geliştirdikleri yenilikçi sağlık teknolojisi projesiyle Türkiye Üçüncüsü olarak Doğa Koleji ve İzmir'in adını ulusal ölçekte gururla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 15:36 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğa Koleji öğrencileri, TEKNOFEST 2025'te Türkiye üçüncüsü oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BioMechanics takımının geliştirdiği “ExoShoulder”, omuz sakatlıklarının tedavisinde fizyoterapistlere dijital destek sunan, yapay zekâ tabanlı bir rehabilitasyon cihazı. Omuz hareketlerini analiz ederek kullanıcıya özel egzersiz programları öneren cihaz, hem sporcuların hem de tedavi sürecindeki hastaların iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

        Altı aylık yoğun bir AR-GE sürecinde tamamen öğrenciler tarafından tasarlanan proje, uzman doktorların onayından geçerek sağlık alanında umut vadeden teknolojiler arasında gösterildi.

        ÖĞRENCİLER GURUR VE MUTLULUKLARINI PAYLAŞTI

        Takım; 7. sınıf öğrencileri Sare Erkonak, Duru Naz Hazır, Metehan Ata Doğan, misafir öğrenci Mert Yıldız ve Kodlama & Robotik Öğretmeni Muhammed Emin Uçar danışmanlığında yarışmaya katıldı.

        Takım kaptanı Sare Erkonak, bu derecenin kendilerine büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Büyükannemin yaşadığı hareket kısıtlılığı bizi bu projeyi geliştirmeye yönlendirdi. Bugün Türkiye üçüncüsü olmak bizler için hem büyük bir gurur hem de tarifsiz bir mutluluk. Arkadaşlarımla birlikte hem okulumuzu hem İzmir’i en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Bu süreç bize bilimin gücünü bir kez daha gösterdi.”

        REKLAM

        Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, bu önemli başarının Doğa Koleji vizyonunu pekiştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Öncelikle tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin TEKNOFEST gibi ulusal ölçekte milyonların takip ettiği bir platformda elde ettiği üçüncülük, Doğa Kolejinin teknoloji ve inovasyona verdiği değerin güçlü bir yansımasıdır. Bu derece yalnızca bir ödül değil; ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç liderlerin yetiştiğinin somut kanıtıdır. Öğrencilerimizin hayallerini teknolojiye dönüştürerek ülkemize değer katmaları, bizim için en büyük motivasyondur.”

        DOĞA KOLEJİNİN EĞİTİM VİZYONU BAŞARIYLA PARLADI

        Bu başarı, Doğa Kolejinin öğrencilerine kazandırdığı bilimsel düşünme, yaratıcılık, araştırma ve toplumsal fayda odaklı üretim becerilerinin güçlü bir göstergesi oldu. Kodlama, robotik, yapay zekâ ve biyoteknoloji alanlarında sunduğu altyapı sayesinde öğrencilerini geleceğin bilim insanları olarak yetiştiren Doğa Koleji, bilimsel eğitimin gücünü bir kez daha kanıtladı.

        Doğa Koleji Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu ise şu değerlendirmede bulundu: “TEKNOFEST gibi milyonların takip ettiği ulusal bir platformda öğrencilerimizin üçüncülük elde etmesi bizler için tarifsiz bir gurur kaynağı. Doğa Koleji olarak çocuklarımızı yalnızca akademik başarıya değil; bilime, teknolojiye ve toplumsal faydaya katkı sağlayacak projeler üretmeye teşvik ediyoruz. Bu derece, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini doğru yönlendirdiğimizde neler başarabileceklerinin en somut göstergesidir.”

        TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN BAŞARI

        17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST Türkiye Finalleri’nde elde edilen bu üçüncülük, Doğa Kolejinin inovasyona dayalı eğitim anlayışını bir kez daha taçlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa