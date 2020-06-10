Niğde'nin Ulukışla İlçesi Bolkar Dağları eteklerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Meydan Yaylası, piknikçiler tarafından çöplüğe çevrildi.
Ulukışla ilçesinde, birbirinden güzel çiçekler, ters lale ve karlı dağ manzaraları nedeniyle bölgenin en çok tercih edilen mesire alanı olan Meydan Yaylası, hafta sonunda piknikçilerin akınına uğradı. Karlı bölgede mangal yapan piknikçilerin gün sonunda bıraktıkları atıklar ise doğa harikası bölgeyi çöplüğe çevirdi.
DÜNYANIN TEK ÖTMEYEN TOROS KURBAĞASI YAŞIYOR
Dünyanın tek ötmeyen Toros Kurbağası'nın yaşadığı arazideki çevre kirliliğine büyük tepki gösteren Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, bölgenin kontrol altına alınmasını, görevlilerin bulundurulmasını ve girişin paralı olmasını istedi.
BÖLGE 2017 YILINDA SİT ALANI İLAN EDİLMİŞTİ
2017 yılında 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edilen Karagöl ve Çiniligöl'ün de bulunduğu alanın milli park şeklinde işletilmesini isteyen Mehmet Yakut, "Bölge doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği yer. Yanı sıra buraya her hafta sonu yüzlerce kişi piknik yapmaya geliyor. Herkes bir parça çöp atsa, burası çöpten geçilmez. Her vatandaşın üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi artığını uygun bir konteynere kadar taşıması gerekiyor. Doğada çöp bırakılmaz" dedi.
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