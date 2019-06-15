15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki doğa harikası menderesler, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
AA'nın haberine göre uçsuz bucaksız ormanları, doğal kaynak suları ve yemyeşil vadilerin arasından dökülen akarsularıyla doğa harikası Karadeniz yaylaları, havaların ısınmasıyla misafirlerine kapılarını açtı.
Ordu'nun menderesleri ile ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası da yaz sezonuna 'merhaba' dedi. Çimlerle kaplı yaylada mendereslerin aralarında otlayan hayvanlar da doğaya farklı bir güzellik katıyor.
Özellikle şehrin gürültüsünden ve sıcaktan bunalanlar yaylaları tercih ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin önemli turizm merkezlerinden olan yaylanın mendereslerini fotoğraflarla da ölümsüzleştiriyor.
"GELİP GÖRMEYE DEĞER BİR YAYLA"
Kocaeli'nden ailesi ile yaylayı gezmeye gelen Elif Özcan, yaptığı açıklamada, muhteşem bir doğa ile karşılaştıklarını söyledi.
Koyunlarla mendereslerin muhteşem manzara oluşturduğunu anlatan Özcan, "Burada hava güzel ve temiz. Burası bizlere çok iyi geldi" dedi.
Sevgi Kahraman ise yakınları ile keyifli bir yayla gezisi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Perşembe Yaylası'nın görülmeye değer bir yer olduğunun altını çizen Kahraman, "Burası gerçekten çok güzel. Burada bulunmaktan çok mutlu olduk, geziyoruz, eğleniyoruz" diye konuştu.
Ziyaretçilerden Seher Şen, Perşembe Yaylası'nın kafa dinlemek için çok iyi bir yer olduğuna işaret ederek, "Çok güzel bir yer. Herkese gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Burada çok güzel kafa dinlenir, rahatlamak için uygun bir yer. Gelip görmeye değer bir yayla. Perşembe Yaylası'nın havası, suyu, her şeyi güzel" ifadelerini kullandı.
Engin Kahraman da şehrin yol açtığı baskıdan uzaklaşmak için ailesiyle geldiği yaylada sakinlik ve güzelliklerle dinlendiklerini kaydetti.
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