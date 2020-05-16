Mart ayında İstanbul'dan yaylaya geldiğini ve salgın nedeni ile burada kaldığını belirten İdris Aygün (60) ise, "Yaylaya taşındım. Burada yaşamak çok güzel. İlk defa böyle bir yerde yaşıyorum. Bundan sonra nasip olursa devamlı geleceğim. Baharın gelmesiyle burası çok güzel olmaya başladı. Çiçekler de açmaya ve güzelleşmeye başladı. Hastalıktan dolayı şu an gelenler çok az. Hastalık bittikten sonra burası çok güzel ve cıvıl cıvıl olacaktır" diye konuştu.