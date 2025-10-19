Doğa Eğitim programına destek verdi

TEMA-K Gönüllüleri, İstanbul’da düzenledikleri öğle yemeğinde bir araya geldi. Etkinlikte elde edilen gelir, TEMA Vakfı’nın okul öncesinden lise kademesine kadar tüm çocukların ve gençlerin doğayla bağ kurmasını, doğayı keşfetmesini ve koruma bilinci geliştirmesini amaçlayan Doğa Eğitim Programlarına katkı sağlayacak.

27 yıldır gerçekleştirdikleri faaliyetlerle TEMA Vakfı’nın çalışmalarını destekleyen TEMA-K Gönüllüleri, bu yıl da çocukların doğayla bağ kurmasına katkı sağlayarak toplumda kalıcı bir çevre farkındalığı oluşturulmasına destek oldu.

Etkinlikte TEMA-K Gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk; "Her yıl bu sofrada buluşmak, yalnızca bir öğle yemeği değil, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakma inancımızı tazelemek, umudu yeşertmek anlamına geliyor. 27 yıldır TEMA Vakfı’nı gönüllülükle destekliyor; çocukların doğayı seven, koruyan bireyler olarak yetişmeleri için yürütülen Doğa Eğitim Programlarına katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar on binlerce çocuğumuzun doğa eğitimleriyle buluşmasını mümkün kılmaktan gurur duyuyoruz. Vakfımızın kurucuları merhum Hayrettin Karaca ve merhum A. Nihat Gökyiğit’i saygı ve minnetle anıyor, TEMA Vakfı’nın Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.