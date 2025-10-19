Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Doğa Eğitim programına destek verdi

        Doğa Eğitim programına destek verdi

        TEMA Vakfı çalışmalarına destek sağlamak üzere faaliyet gösteren gönüllülerden oluşan Kaynak Çalışma Grubu TEMA-K, doğaseverleri, düzenlenen öğle yemeğinde bir araya getirdi. Yemeğin sürpriz misafiri Ebru Yaşar oldu, destek amaçlı hediye çekilişi yaparak Doğa Eğitim programına destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 13:16 Güncelleme: 19.10.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğa Eğitim programına destek verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEMA-K Gönüllüleri, İstanbul’da düzenledikleri öğle yemeğinde bir araya geldi. Etkinlikte elde edilen gelir, TEMA Vakfı’nın okul öncesinden lise kademesine kadar tüm çocukların ve gençlerin doğayla bağ kurmasını, doğayı keşfetmesini ve koruma bilinci geliştirmesini amaçlayan Doğa Eğitim Programlarına katkı sağlayacak.

        27 yıldır gerçekleştirdikleri faaliyetlerle TEMA Vakfı’nın çalışmalarını destekleyen TEMA-K Gönüllüleri, bu yıl da çocukların doğayla bağ kurmasına katkı sağlayarak toplumda kalıcı bir çevre farkındalığı oluşturulmasına destek oldu.

        Etkinlikte TEMA-K Gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk; "Her yıl bu sofrada buluşmak, yalnızca bir öğle yemeği değil, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakma inancımızı tazelemek, umudu yeşertmek anlamına geliyor. 27 yıldır TEMA Vakfı’nı gönüllülükle destekliyor; çocukların doğayı seven, koruyan bireyler olarak yetişmeleri için yürütülen Doğa Eğitim Programlarına katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar on binlerce çocuğumuzun doğa eğitimleriyle buluşmasını mümkün kılmaktan gurur duyuyoruz. Vakfımızın kurucuları merhum Hayrettin Karaca ve merhum A. Nihat Gökyiğit’i saygı ve minnetle anıyor, TEMA Vakfı’nın Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ebru Yaşar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        Şampiyonluk yarışında Razgatlıoğlu'na skandal hareket!
        Şampiyonluk yarışında Razgatlıoğlu'na skandal hareket!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Habertürk Anasayfa