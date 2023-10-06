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        Haberler Gündem Dofer Yapı halka arz oluyor! Dofer Yapı halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

        Dofer Yapı halka arz oluyor! Dofer Yapı Malzemeleri halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Dofer Yapı Malzemeleri, demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi yapmaktadır. Dofer Yapı halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, talep toplama tarihleri, olası lot dağıtım sayıları ve hisse fiyatını araştırmaya başladı. Dofer Yapı Malzemelerinin halka arz büyüklüğü 290 milyon TL olarak açıklanırken, halka arz açıklık oranı yüzde 30,49 olarak belirtildi. İşte Dofer Yapı halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 20:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:42
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu Dofer Yapı Malzemeleri halka arzına onay verdi. Toplamda 17 milyon adet lot dağıtım yapması beklenen Dofer Yapı 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Peki, "Dofer Yapı halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? Dofer Yapı Malzemeleri hisse fiyatı ne kadar?" İşte 'DOFER' Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek Dofer Yapı halka arzı hakkın tüm ayrıntılar...

        • 2

          DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

          Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arzı 10-11 Ekim tarihleri arasında talep toplayacak.

        • 3

          DOFER YAPI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

          Dofer Yapı Malzemeleri hisse fiyatı 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

        • 4

          DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

          Dofer Yapı Malzemeleri halka arzının büyüklüğü 290 milyon TL olarak açıklandı.

        • 5

          DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

          Dofer Yapı Malzemeleri’nin halka arz açıklık oranı 30,49%’dur. Toplamda 17 milyon adet lot dağıtılacaktır.

        • 6

          DOFER YAPI MALZEMELERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Dofer Yapı Malzemeleri, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.

        • 7

          DOFER YAPI MALZEMELERİ EŞİT Mİ ORANSAL MI OLACAK?

          Dofer Yapı Malzemeleri halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

          DOFER YAPI HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

          Dofer Yapı Malzemeleri hissesinin sembolü “(DOFER)” olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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