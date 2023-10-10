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        Haberler Gündem Dofer Yapı halka arz başlıyor! 2023 Dofer halka arz hisse fiyatı ne kadar, nasıl alınır, katılım endeksine uygun mu ve hangi bankalarda var?

        Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir?

        Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Talep toplama tarihleri 10-11 Ekim olarak belirlenen Dofer halka arz 17,11 TL hisse fiyatı üzerinden işlem görecek. Bu kapsamda gözler "Dofer kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorularının yanıtlarına çevrildi. İşte, Dofer Yapı halka arz ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:59
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        • 1

          SPK tarafından yapılan açıklamaya göre; Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz için onay aldı. Konsorsiyum liderliğini Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Dofer Yapı halka arzı talep toplama tarihleri de belli oldu. Peki, Dofer halka arrzı kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

          Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arzı 10-11 Ekim tarihleri arasında talep toplayacak.

        • 3

          DOFER YAPI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

          Büyüklüğü 290 milyon TL olarak açıklanan Dofer Yapı Malzemeleri halka arzı hisse fiyatı 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

        • 4

          DOFER YAPI MALZEMELERİ KAÇ LOT VERİR?

          Dofer Yapı Malzemeleri’nin halka arz açıklık oranı yüzde 30,49 olarak belirlendi. Dofer Yapı halka arzda toplamda 17 milyon adet lot dağıtılacak.

          Satılan payların tamamı eşit dağılacak olup olası talebe göre dağıtılması öngörülen pay miktar tablosu şu şekilde:

          2 milyon katılımcı: 9 lot (154 TL)

          2,3 milyon katılımcı: 8 lot (137 TL)

          2,5 milyon katılımcı: 7 lot (120 TL)

          2,8 milyon katılımcı: 6 lot (103 TL)

          3,3 milyon katılımcı: 5 lot (86 TL)

          3,8 milyon katılımcı: 4 lot (68 TL)

        • 5

          DOFER YAPI MALZEMELERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Dofer Yapı Malzemeleri, katılım endeksine uygun olarak DOFER BİST koduyla Ana Pazar'da işlem görecek.

        • 6

          DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Konsorsiyum liderliğini Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin üstlendiği Dofer Yapı Malzemeleri halka arz hissesi Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları üzerinden alınabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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