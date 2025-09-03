Habertürk
        Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! Dof Robotik kaç lot verecek, hangi bankalarda var, halka arz büyüklüğü nedir?

        Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! Dof Robotik kaç lot verecek?

        Dof Robotik Sanayi 3 Eylül itibarıyla talep toplamaya başladı. 45 TL hisse fiyatına sahip firma, 'DOFRB' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Şirketin, 2 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 9 ila 120 lot dağıtması bekleniyor. İşte, Dof Robotik Sanayi halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:05
        • 1

          Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı. Üç gün sürecek talep toplama sürecinde 45 milyon lot dağıtılacak. Firma, elde edeceği fonu; işletme sermayesi, Ar-Ge yatırımları ve üretim ve ofis alanlarının genişlemesi gibi alanlarda kullanacak. İşte, Dof Robotik Sanayi halka arz detayları...

        • 2

          DOF ROBOTİK SANAYİ HİSE FİYATI

          Firmanın hisse fiyatı 45 TL olarak belirlendi.

        • 3

          KAÇ MİLYON LOT DAĞITILACAK?

          Firma toplamda 45 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şöyle;

          150 Bin katılım ~ 120 Lot (5400 TL).

          250 Bin katılım ~ 72 Lot (3240 TL).

          350 Bin katılım ~ 52 Lot (2340 TL).

          500 Bin katılım ~ 36 Lot (1620 TL).

          700 Bin katılım ~ 26 Lot (1170 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (765 TL).

          1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (540 TL).

          2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL).

        • 4

          HANGİ BANKALARDA VAR?

          Garanti Bankası A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          ING Bank A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Işık Menkul Değerler A.Ş.

          İhlas Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          QNB Finansbank A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı Kredi Bankası A.Ş.

          Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

          Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

        • 5

          DOF ROBOTİK SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma, 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        • 6

          HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

          Yüzde 10 Üretim ve ofis alanlarının genişlemesi.

          Yüzde 4-5 GES ve yeşil dönüşüm.

          Yüzde 10 Ar-Ge yatırımları.

          Yüzde 10-15 Pazarlama ve satış.

          Yüzde 10-15 Makine, ekipman ve proje yatırımları.

          Yüzde 5-10 Girişim sermayesi yatırımları.

          Yüzde 40-50 İşletme sermayesi.

        • 7

          DOF ROBOTİK SANAYİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

          Halka arz büyüklüğü: 2 milyar TL

          Halka açıklık: Yüzde 33.39 (ek satış dahil)

          Halka arz iskontosu: Yüzde 25.09

          Bireysele eşit dağıtım

          Yüksek başvurulu oransal dağıtım

          T1-T2 bakiyesi kullanılamaz

          Katılım endeksine uygun

        Yazı Boyutu
