Dof Robotik Sanayi A.Ş. halka arz olmak için hazırlanıyor. Eşit dağıtım yöntemi ile 45 milyon lot dağıtımı yapacak şirket, 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Firmanın talep toplama tarihleri beklenirken T1-T2 bakiyesinin kullanılamayacağı belirtildi. İşte, Dof Robotik Sanayi hisse fiyatı, olası lot dağıtımı ve diğer detaylar...