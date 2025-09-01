Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Dof Robotik Sanayi halka arz: Dof Robotik Sanayi talep toplama tarihleri, hangi bankada var, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

        Dof Robotik Sanayi ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtacak, hangi bankalarda var?

        Dof Robotik Sanayi halka arz oluyor. Borsada 'DOFRB' kodu ile 45 milyon lot dağıtacak firma üç gün boyunca talep toplayacak. Halka arzdan elde edilen fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacağını belirten şirket, yüzde 29.03 halka açıklık oranı ile 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Peki, Dof Robotik Sanayi ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtacak, hangi bankalarda var? İşte, Dof Robotik Sanayi halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 10:37 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dof Robotik Sanayi halka arz oluyor. 'DOFRB' borsa kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firma toplamda 45 milyon lot dağıtımı yapacak. Firmanın eşit dağıtım yöntemiyle 9 ila 120 lot arasında vereceği öngörülüyor. 3 gün sürecek talep toplama sürecinin ardından lot dağılımı belli olacak. İşte, Dof Robotik Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihi ve halka arz fonu kullanımı...

        • 2

          DOF ROBOTİK SANAYİ HİSE FİYATI

          Firmanın hisse fiyatı 45 TL olarak belirlendi.

        • 3

          KAÇ MİLYON LOT DAĞITILACAK?

          Firma toplamda 45 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şöyle;

          150 Bin katılım ~ 120 Lot (5400 TL).

          250 Bin katılım ~ 72 Lot (3240 TL).

          350 Bin katılım ~ 52 Lot (2340 TL).

          500 Bin katılım ~ 36 Lot (1620 TL).

          700 Bin katılım ~ 26 Lot (1170 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (765 TL).

          1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (540 TL).

          2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL).

        • 4

          HANGİ BANKALARDA VAR?

          Garanti Bankası A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          ING Bank A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Işık Menkul Değerler A.Ş.

          İhlas Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          QNB Finansbank A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı Kredi Bankası A.Ş.

          Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

          Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

        • 5

          DOF ROBOTİK SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma, 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        • 6

          HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

          Yüzde 10 Üretim ve ofis alanlarının genişlemesi.

          Yüzde 4-5 GES ve yeşil dönüşüm.

          Yüzde 10 Ar-Ge yatırımları.

          Yüzde 10-15 Pazarlama ve satış.

          Yüzde 10-15 Makine, ekipman ve proje yatırımları.

          Yüzde 5-10 Girişim sermayesi yatırımları.

          Yüzde 40-50 İşletme sermayesi.

        • 7

          DOF ROBOTİK SANAYİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

          Halka arz büyüklüğü: 2 milyar TL

          Halka açıklık: Yüzde 33.39 (ek satış dahil)

          Halka arz iskontosu: Yüzde 25.09

          Bireysele eşit dağıtım

          Yüksek başvurulu oransal dağıtım

          T1-T2 bakiyesi kullanılamaz

          Katılım endeksine uygun

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Sabun diyeti
        Sabun diyeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        Habertürk Anasayfa