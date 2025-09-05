Habertürk
        Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Dof Robotik DOFRB kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Dof Robotik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Dof Robotik kaç lot verdi?

        Dof Robotik Sanayi A.Ş. 3–4–5 Eylül tarihleri arasında 45,00 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Dof Robotik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot sayısı yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Dof Robotik'in halka arz büyüklüğü 2,02 milyar TL olarak açıklandı. Peki, "Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı mı? Dof Robotik kaç lot verdi?" İşte Dof Robotik 'DOFRB' halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 05.09.2025 - 19:20
        • 1

          Dof Robotik halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. 5 Eylül Cuma günü itibarıyla sona eren talep toplama işlemleri, ilgili aracı kurumlar tarafından gerçekleşti. Halka açıklık oranı yüzde 29,03 olan Dof Robotik, halka arz kapsamında toplamda 45 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Dof Robotik DOFRB kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar...

        • 2

          DOF ROBOTİK TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Dof Robotik, 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        • 3

          DOF ROBOTİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Dof Robotik Sanayi A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

        • 4

          KAÇ MİLYON LOT DAĞITILACAK?

          Firma toplamda 45 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şöyle;

          150 Bin katılım ~ 120 Lot (5400 TL).

          250 Bin katılım ~ 72 Lot (3240 TL).

          350 Bin katılım ~ 52 Lot (2340 TL).

          500 Bin katılım ~ 36 Lot (1620 TL).

          700 Bin katılım ~ 26 Lot (1170 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (765 TL).

          1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (540 TL).

          2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL).

        • 5

          DOF ROBOTİK SANAYİ HİSE FİYATI

          Firmanın hisse fiyatı 45 TL olarak belirlendi.

        • 6

          HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

          Yüzde 10 Üretim ve ofis alanlarının genişlemesi.

          Yüzde 4-5 GES ve yeşil dönüşüm.

          Yüzde 10 Ar-Ge yatırımları.

          Yüzde 10-15 Pazarlama ve satış.

          Yüzde 10-15 Makine, ekipman ve proje yatırımları.

          Yüzde 5-10 Girişim sermayesi yatırımları.

          Yüzde 40-50 İşletme sermayesi.

        • 7

          DOF ROBOTİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Dof Robotik halka arz sonuçları açıklanmadı. 'DOFRB' BIST koduyla işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

