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Doç. Dr. Ergin Ulutaş Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Habertürk'e yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımız eğer suda çekilmeyi görüyorlarsa bunu kaçış olarak değerlendirmeleri lazım. Bizim gibi ülkelerde 10-15 dakika gibi bir kaçış süresi var" diye konuştu.

Habertürk TV'de konuşan Doç. Ulutaş şu ifadeleri kullandı:

Bu bir su basmasıdır. Bu tür depremlerin ardından olur. Bloklardan biri aşağı doğru düşüyor, düştüğü kısımdan sonra tsunami oluşturuyor. Denizin içerisinde bir blok aşağı doğru kayıyor. Burada santimetreler ölçeğinde. O kısma suyun aşağı doğru girmesi. Bunu suyun geri çekilmesinden görüyoruz. Geri çekilen su kaçış için, önlem almak için son derece önemli. Tsunaminin gelme ihtimalini gösteren bir iz. Bodrum tsunamisi 10-13 dakika idi. Bu uzaklığa göre değişir. Tsunami erken uyarı sistemleri için idealdir. Bilinçli toplumlar bunu algılayıp kaçıyor. Şili, Japon toplumu bunu görünce direk yukarı çıkar. Biz de buna doğru alışmalıyız.

"BU KAÇIŞ İÇİN BİR FIRSATTIR"

Bodrum depreminden sonra şimdi de Seferihisar depreminde oldu bu. Japonya ve Şili'deki gibi dev dalgalalar gibi düşünmemek lazım. En tehlikelisi 10-12 cm. gelse dahi su basmalarıdır. Bodrum'da 17 cm. modellemiştim. İçeri giren su basması şu an bakmadım ama 200-300 metre içeriye girmiş olabilir. Sürekli giren dalga üstüste geliyor. En tehlikelisi limanlardaki teknelerimize zarar verebilir. Vatandaşlarımız eğer suda çekilmeyi görüyorlarsa bunu kaçış olarak değerlendirmeleri lazım. Bizim gibi ülkelerde 10-15 dakika gibi bir kaçış süresi var. Bodrum'da denizdeki çekilmeye bakmaya gidenler vardı. Bir süre sonra onları denizin içinde karaya kaçarken gördük.