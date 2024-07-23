Doç. Dr. Elvan Böke, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü tarafından altın madalyayla onurlandırıldı

REKLAM advertisement1

2023 Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün sahibi Doç. Dr. Elvan Böke, biyoloji ve tıp alanlarında üst düzey araştırmaları teşvik eden Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün (EMBO) bu yılki Altın Madalya Ödülü’nü kazandı.

Böke, bu ödülü doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olan yumurta yaşlanmasıyla ilgili çalışmaları nedeniyle aldı.

EMBO Ödülü, biyoloji ve tıp alanlarında üstün araştırmaları teşvik edip destekleyen bağımsız organizasyon Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü tarafından bilimsel araştırma ve yenilikte mükemmeliyeti simgeleyen prestijli bir ödül olarak biliniyor.

REKLAM BÖKE 2023'TE SABRİ ÜLKER VAKFI TARAFINDAN DA ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ Doç. Dr. Elvan Böke, geçtiğimiz sene de Türkiye’de Sabri Ülker Vakfı tarafından prestijli bir ödülle onurlandırılmıştı. Böke, 2023 yılında, araştırma enstitülerindeki bilim insanlarını teşvik ve araştırmaların toplum yararına sunulmasına destek hedefiyle Sabri Ülker Vakfı tarafından her yıl verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülmüştü. Ödül, Böke’nin yumurta hücresinde yaşlanma ve kadınlarda üreme sorunlarına umut ışığı niteliğindeki araştırmaları nedeniyle verilmişti. Sabri Ülker Vakfı, genç bilim insanlarını desteklemeye devam edecek

Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar, Doç. Dr. Elvan Böke’nin kadınlarda üreme yaşlanmasını merkeze alan çalışmalarının biyoloji ve tıp alanında uzun süre konuşulacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Doğurganlığın azalmasına yönelik çığır açıcı çalışmalara imza atan Elvan Hoca’mızı bu başarısından dolayı kutluyoruz. Sabri Ülker Vakfı olarak bilim yolculuğundaki gelişimlerini ve projelerini takip ettiğimiz isimler arasında bulunan Sayın Böke, geçen yıl Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü kazanmıştı. Vakfımız bilime katkı sunmaya, bilim için ter dökenleri desteklemeye ve ödüllendirmeye devam edecek.”